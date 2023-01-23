『united arrows green label relaxing 上着【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 16分に出品され03月10日 22時 16分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



タグ付きの新品キルティングジャケットです(*^^*)



サイズは155 です。(タグ見てください！)



定価:9900円+税



女の子にとても似合う赤色となっております♡



所々リバティのちっちゃなお花の柄がついており、とても可愛らしいです♡



これからの冬にたくさん使えます！！



水濡れ防止をして発送させて頂きます。





ユナイテッド アローズ グリーン レーベル リラクシング キッズ 女の子 Girl girls ダウン コート



種類···キルティングジャケット



カラー···レッド



柄・デザイン···花柄



柄・デザイン···無地



フード···フードなし



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 150cm ブランド: グリーンレーベルリラクシング