『goldwin×KAPTAINSUNSHINE【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 50分に出品され03月20日 23時 50分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 goldwin×KAPTAINSUNSHINE

サイズM

GL01510PK

左側ポケットの紐が紛失しています。

画像7枚目参照

見えない部分なのであまり気になりません。

先日クリーニング出したばかりの美品です。



これから秋に向けてどうでしょうか？

よろしくお願いします



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ goldwin×KAPTAINSUNSHINE