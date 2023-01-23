『Apple iPhone SE (第2世代) ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 01時 13分に出品され03月13日 01時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ずっと使っていたので、電池の減りは早くなっています。

大きな傷はありませんが使用感はありますので

神経質な方は購入をお控えください！





即購入OKです！

24時間以内に発送します！



【モデル情報】

このiPhone SE (第2世代)は、コンパクトなデザインと高性能を兼ね備えたスマートフォンです。最新のiOSに対応しており、アプリのパフォーマンスが優れています。



【外観】

ホワイトの背面にAppleロゴが施されており、シンプルで洗練された印象を与えます。初期設定画面が表示されているため、新品同様の状態です。



【多言語対応】

日本語を含む多くの言語に対応しており、国際的なユーザーにも適しています。



- モデル: iPhone SE (第2世代)

- 言語設定: 日本語、英語、他多数

- 色: ホワイト

- ロゴ: Appleロゴ

- 状態: 初期設定画面

- 付属品: 箱入り



ご覧いただきありがとうございます。



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone SE 第2世代 (SE2)



カラー···ホワイト



容量···128GB



付属品···箱



付属品···箱,説明書



購入したキャリア···SIMフリー



画面割れ···なし



機能不良···なし 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル