『陶芸家 十一世 長岡空権 長岡住右衛門 楽山焼 茶碗 刷毛目茶碗 出雲焼 共箱【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 42分に出品され03月10日 14時 42分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 直径 約15センチ

高さ 約7.7センチ



傷や汚れはみられません。

共箱つき。￼



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李朝 皿 鉢 陶片 茶碗 茶道具 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 目立った傷や汚れなし