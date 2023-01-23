『陶芸家 十一世 長岡空権 長岡住右衛門 楽山焼 茶碗 刷毛目茶碗 出雲焼 共箱【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 42分に出品され03月10日 14時 42分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
木製仏像セット 複数体
¥ 14400
Y1963-2 ラリック フクロウ 梟 オパールセント 置物 箱付 ten
¥ 10530
清水焼 京焼 平安京泉 湯呑み茶碗
¥ 7176
2308 九谷焼 観音菩薩像 仏像 色絵金彩 置物
¥ 41412
未使用 岩鋳 鉄瓶 ケトルバウム Baum IH対応 ガスコンロ直火対応 茶道
¥ 7020
人気作家 陶芸家内田鋼一 プラチナ釉 カップアンドソーサー レア作品
¥ 20400
風炉 茶釜 平丸釜 唐銅鬼面風炉 (釜師 敬典造) (風炉師 浄雲）
¥ 20654
北村西望(文化勲章受章) ブロンズ『喜ぶ少女』共シール＆共箱付
¥ 9360
輪島塗 二段重
¥ 10840
木製彫刻 懸魚 家紋 「丸に立ち沢瀉」 「丹生〇〇」 彫刻 木彫
¥ 15000
92kf99 時代 朱塗 根来丸盆 木箱付
¥ 25000
有田焼 火鉢
¥ 9360
洗心 茶杓 淡完作 花押 大徳寺三弦院
¥ 7020
黒い漆器の3段重箱 鶴のデザイン
¥ 7410
窯元 株式会社 三陶園 筒井英造陶歴 瓦
¥ 9750
（364）【特価】★加賀塗★村田宗覚作★内銀地花丸蒔絵大棗★破魔オマケ付き★
¥ 37400
お重 漆器 塗り物 三段重 漆塗り おせち お正月 お祝い 昭和レトロ 当時物
¥ 7410
能面 増女？ ぞうおんな 作者銘あり
¥ 13000
落札価格15840円
842 入札履歴
終了
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