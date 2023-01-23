『エルメス アジェンダ 手帳カバー ミニ ローズティリアン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 22時 51分に出品され03月17日 22時 51分に終了予定です。即決価格は15,015円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス 手帳カバー クーベルチュールPM アジェンダ ローズティリアン×シルバー金具

去年ブランドショップで新品未使用で購入し、そのまま保管していたものです。



お色は人気のローズティリアン。

小物で持つのが可愛いお色です。



ミニサイズなので、重い手帳が嫌な方にもおすすめ。



画像の最後が実物に近いかと思います。



サイズ…たて10センチ×横約7.5センチ



エルメスの箱つき。



シェーブルミゾール N刻印 HERMES 手帳 ミニ アドレス帳 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス カラー: レッド系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

アジェンダ

手帳カバー

ミニ

ローズティリアン