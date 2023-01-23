『グレー トレンチコート ロング丈 ウエストリボン付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 00時 06分に出品され04月03日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このトレンチコートは、シンプルでありながら洗練されたグレーの色合いが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからビジネスまで幅広く活躍します。



【機能性と快適さ】

ロング丈のデザインは、体をしっかりとカバーし、寒い季節にも最適です。また、ウエストリボン付きで、シルエットを調整できるため、スタイルに合わせた着こなしが可能です。



- 色: グレー

- デザイン: トレンチコート

- スタイル: ロング丈

- 特徴: ウエストリボン付き



ご覧いただきありがとうございます。



2、3年前に購入させて頂いた薄手コートです。



秋、春にぴったりです。



ロング丈で、180cmの人が着ると膝下ぐらいの丈です。



数回しか着ておらず、好みが変わったので出品します。



値段交渉承ります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グレー

トレンチコート

ロング丈

ウエストリボン付き