『★希少！！『アディダス』アプリ限定抽選販売 ！！「アディマティック」（28cm）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 49分に出品され03月27日 20時 49分に終了予定です。即決価格は10,811円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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～ 商品説明 ～



アディマティック / ADIMATIC



ビンテージな雰囲気漂うカジュアルスニーカー。



クラシックでカジュアルなアディマティック シューズは、毎日のコーデに大活躍する一足。



滑らかなレザーアッパーに極太のスリーストライプス、そして幅広のシューレースを合わせた、快適な履き心地が魅力のローカットシューズ。



カーブを描くラインと、エネルギッシュなデザインのミッドソールが、お休みの日や平日のコーデに、くつろいだビンテージな雰囲気を添える。



・シューレースクロージャー



・レザーアッパー



・テキスタイルライニング



・ラバーアウトソール



・色：マジックグレー/ライトグレーヘザーソリッドグレー/クリアミント





サイズ...28cm

メインカラー...ホワイト、イエロー、グリーン

モデル名...ADIMATIC



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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ★希少！！『アディダス』アプリ限定抽選販売

！！「アディマティック」（28cm）