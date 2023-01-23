『yori ヨリ スカラップロングスリーブブラウス トップス グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 02時 09分に出品され04月11日 02時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 yori ヨリ

スカラップロングスリーブブラウス

ティアード襟 長袖

フリーサイズ



去年展示会にて購入し、数回着用しました。

ホームクリーニング済

着る機会が無かなってしまい、出品致します。

※折りたたんでの発送となり、畳じわ等ご了承ください。

あくまでも中古品であることをご理解ください。





定価 27500円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ yori

ヨリ

スカラップロングスリーブブラウス

トップス

グレー