『【美品】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ショルダー ショルダーのみ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 12時 21分に出品され03月28日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格7020円
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終了
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