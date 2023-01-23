『【美品】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ショルダー ショルダーのみ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 12時 21分に出品され03月28日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



※写真加工一切しておりません。実物に限りなく近いお写真です。



【 LOUIS VUITTON 】

大手中古ブランドショップ購入の確実正規品です。

ルイヴィトンのバッグに付いているモノグラム 柄のショルダーストラップです☆



※売る予定ではなかったので購入時のレシートや付属品等破棄してしまいお付けすることができません。ご了承下さいませ。





【状態】

全体的に傷、汚れなくきれいです。





【カラー】モノグラム



【素材】PVC



【サイズ】長さ105センチ 幅1.3センチ



※若干の誤差はご容赦ください。



☆古物商を取得しており真贋できます。間違いない正規品です。



☆ プロによる真贋済み、もしくは正規店購入の商品です。



☆一度人の手に渡っているためお店にあるような完璧な状態ではありません。



☆神経質な方のご購入はお控え下さい。



☆iPhone14Proで撮影しております。できるかぎり実物と近いお写真を撮らせていただきますが機種により若干見え方が違う可能性があります。



☆基本はメルカリ便での発送になります。場合によって違う発送方法になります。

匿名配送をご希望される方は購入前にご連絡下さいませ。



☆即購入大丈夫です！





よろしくお願いします。







カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

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LOUIS

VUITTON

ルイヴィトン

ショルダー

ショルダーのみ