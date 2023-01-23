『SONY WF-1000XM5 ワイヤレスイヤホン プラチナシルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 05分に出品され03月23日 16時 05分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態は良好です。アルコール消毒済み。

イヤーピースは耳に適合しなかったので、他のメーカーのものを使用していました。そのため、イヤーピースは、一つも使用していません。



【高音質】

SONYのWF-1000XM5は、先進のノイズキャンセリング技術を搭載し、クリアな音質を提供します。音楽や通話を高品質で楽しむことができます。



【便利な充電機能】

USB Type-Cポートを搭載しており、迅速な充電が可能です。



- ブランド: SONY

- モデル名: WF-1000XM5

- 色: プラチナシルバー

- 充電ポート: USB Type-C



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー