『ムーンエイジデビルメント バッグ 清春【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 20時 07分に出品され03月13日 20時 07分に終了予定です。即決価格は10,724円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ムーンエイジデビルメントのレザーバッグです。

小さめのバッグですが財布 スマホ 煙草やキーケースぐらいは入ります。

レザーは本革になります。

気に入って使っていたので使用感はあります。

中古品ですので神経質な

方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ムーンエイジデビルメント

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ムーンエイジデビルメント バッグ 清春