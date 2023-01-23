『Epiphone Thunderbird 60s Bass【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 11時 16分に出品され03月13日 11時 16分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Epiphone Thunderbird 60s Bass Tobocco Sunburst 2018



サンダーバードが入るベースケースも出品致しました。サンダーバードを収納するためだけに購入致しましたので両方購入いただけると嬉しいです。(少し値下げもさせていただきます。)



2ヶ月ほど前にGIB横浜の方で購入しました。



スペックはgeek in boxのサイトで確認していただければと思います。カテゴリをベースにして、検索でエピフォンと打てば出てきます。



写真２枚目のヘッド部分が白い場所は光が反射しているだけです。



発送は佐川のラージ宅急便での発送になります。なので発送方法を未定にしています。



本体と購入した時に付いてきたケースのみの発送になります。



購入希望の方は値下げ交渉可能です。コメントお願いします。



発送は基本的には日曜発送になります。



よろしくお願いします。





Gibson ギブソン サンダーバード 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エピフォン