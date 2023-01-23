『Epiphone Thunderbird 60s Bass【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 11時 16分に出品され03月13日 11時 16分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|エピフォン
サンズアンプ BASS DRIVER DITECH21 ( テック21 )
¥ 9620
MXR bass d.i.+ M80 ベースプリアンプ
¥ 10920
Darkglass Electronics Vintage Microtubes
¥ 13250
【希少色！】Vox APACHE-1 1B FRD フエスタレッド
¥ 17940
Line 6 POD Express Bass
¥ 13000
GSM レザー ギター セミハードケース Ibanez アイバニーズ
¥ 7800
TECH 21 NYC VT Bass ベースエフェクター プリアンプ
¥ 9620
A.S.P. GEAR URBAN COMP EVO GIB Limited
¥ 11500
fender プレベ 特殊カスタム品 エレキベース ホワイト プレジションベース
¥ 35000
#9 OPB風ヘッド マルチレイヤーラッカー塗装
¥ 24180
激レア！Ibanez アイバニーズベース
¥ 34710
YAMAHA/ヤマハ MOTION-B MB-Ⅱ 初期MOTION BASS
¥ 20328
Markbass Little Mark III 専用キャリングケース付き
¥ 32130
【9128】 Edwards E-FR-120B Forest Bass
¥ 23300
コントラバス ウッドベース ピックアップ搭載
¥ 38016
Burny MB-65 モッキンバード ベース 希少サテンフィニッシュカラー
¥ 17952
SONIC SJB-100 ジャズベース LUMTRIC COMPANY
¥ 100710
A.S.P Gear URBANCOMP Evo ベースエフェクター
¥ 11500
落札価格22500円
454 入札履歴
終了
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