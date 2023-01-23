『THINK FUR Tailored Coat エコファーテーラードコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 22分に出品され03月24日 22時 22分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入させていただきましたが、私にはサイズが大きく似合わなかったため出品いたします。



サイズはSですが、かなりゆったりしたデザインでＬサイズの方まで幅広くお使いいただけると思います。



■レッキスファーのようなしなやかな風合いで非常に着心地が良く防寒性も高い１枚です。

マニッシュなラペルデザインに対して、ショルダーラインの丸いフォルムや全体のシルエット感はレディーライクに仕上げました。

■フロントは樹脂スナップで開閉できるようになっています。

■人気の高いMintgreenです。



身幅: 67cm

着丈: 109cm



カラー···ミントグリーン

着丈···ロング

ファー種類···フェイクファー/エコファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: グリーン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THINK

FUR

Tailored

Coat

エコファーテーラードコート