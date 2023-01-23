『Shokz OpenRun Pro （黒）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 17時 32分に出品され04月29日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Shokz OpenRun Proです。

使用しなくなったため出品いたしました。

マニュアルを紛失してしまったため、「傷や汚れあり」として出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ショックス