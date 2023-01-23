『Shokz OpenRun Pro （黒）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 17時 32分に出品され04月29日 17時 32分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|ブランド:
|ショックス
AirPods 第4世代 ANCアクティブノイズキャンセリング搭載モデル
¥ 11750
未開封 Bose ボーズ SoundSport Wireless イヤホン
¥ 10358
Anker Soundcore AeroFit Pro
¥ 11700
イヤホン Bose quietcomfort earbuds ii ホワイト
¥ 7020
ねこ@即購入様専用AirPods Pro2
¥ 10920
Apple AirPods Max シルバー 本体 元箱付き
¥ 24640
AirPods Pro 第2世代 USB-C 「探す」対応
¥ 12500
Apple AirPods Max ミッドナイト USB-C
¥ 30600
中華ケーブル
¥ 7644
Google Pixel Buds Pro2 イヤホン
¥ 11500
【正規品】AirPods pro 第二世代 Lightning
¥ 11350
Empire Ears Raven 本体のみ
¥ 135000
AirPods pro2 usbC
¥ 10500
AVIOT TE -ZX1-PNK
¥ 13500
BOSE QuietComfort20 QC20 ノイズキャンセリング
¥ 10530
Apple AirPods Pro 2 第2世代 USB-C 正規品 新品未開封
¥ 12870
AirPods4通常モデル 新品未開封
¥ 11700
Cleer ARC II Sports Edition Black/Red
¥ 9204
落札価格7956円
487 入札履歴
終了
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