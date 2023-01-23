『SANTA CRUZ スタジャン 73【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 17分に出品され03月16日 02時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 １年前に買って10回くらいしか着てないスタジャンです。やや汚れや傷があります。

お値下げ可能です。





【ブランド】

SANTA CRUZのスタジャンは、ストリートファッションのアイコンとして知られています。



【デザイン】

黒地に赤の刺繍ロゴと多彩なパッチが特徴で、個性的なスタイルを演出します。



【機能性】

しっかりとした素材感で、カジュアルなシーンからアクティブなシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: SANTA CRUZ

- 色: 黒

- デザイン: 刺繍ロゴ

- パッチ: 複数の刺繍パッチ

- 袖のデザイン: 両袖にデザインあり

- サイズ: 73

- リブ: 赤のリブ付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: サンタクルーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SANTA

CRUZ

スタジャン

73