『【希少1点物】ジュンヤワタナベコムデギャルソン 手編み ポコポコ ニット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 23時 09分に出品され03月08日 23時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド



JUNYA WATANABE COMME des GARCONSジュンヤワタナベ コムデギャルソン



手編み ハイネック ニット 後ろリボン

ポコポコ ウール AD2000 1点物 希少



サイズ free

【採寸】（cm表記）

着丈 53・5

身幅 47

ゆき丈 82

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



状態 目立った傷や汚れ無く良い状態です。



あくまでユーズド品になりますのでご理解の上、ご購入お願い致します。



【匿名配送】

コンパクトに(小さく)折り畳んでの発送になります。



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季節···秋冬



季節···オールシーズン



季節···春夏



ネック···ハイネック/タートルネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジュンヤワタナベコムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【希少1点物】ジュンヤワタナベコムデギャルソン

手編み

ポコポコ

ニット