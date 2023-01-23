『JBL TOUR PRO2 右耳のみ 【美品】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 31分に出品され04月03日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JBL TOUR PRO 2

右耳 のみ

動作確認済みの中古品となります。



写真にて状態をよくご確認の上、ご購入願います。



あくまでも中古品であることをあらかじめご了承願います。



ペアリング、充電全て問題ございません。

※付属品は画像にあるもののみとなります。



シリーズ...TOURシリーズ



モデル...TOUR PRO 2



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイビーエル