『d.i.a. 【新品未使用】オールインワン サロペット レース柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 09分に出品され03月26日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 d.i.a.のフード付きオールインワンです。



ピンクに黒のバイカラーがかわいく

フード部分や飾りポケット部分にも

レースが施されていてかわいく

着こなせる1枚になっています。



スカートの下には安心のインパン付です。



こちらは一度も着用することなく

自宅保管していましたが

数年前の物なのでそちらを

ご理解いただける方のみご購入を

お願い致しますm(*_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダイヤ

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ d.i.a.



【新品未使用】オールインワン



サロペット



レース柄