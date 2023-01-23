『081101 patagonia Black Hole Duffel 55L【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 11時 03分に出品され04月30日 11時 03分に終了予定です。即決価格は11,800円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 081101 patagonia Black Hole Duffel 55L ダッフル バッグ ボストン ショルダー ブラックホール パタゴニア 49342SP23







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サイズ

幅68cm×高さ40cm×奥行き30cm







状態







⇒ 3







５-新品または未使用品



４-新品に近い状態



３-、一般的な中古の状態



２-使用感が目立つもの



１-ジャンク







・当方の基準で、コンディションを５段階に分けて評価しております。



・商品状態は、個人差による主観の相違があることをご理解下さい。



・写真の色調については、撮影条件や閲覧環境によって実際とは異なる場合があります。







*商品によっては



タバコ、香水の環境にあった可能性はありますので



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宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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メンズ

バッグ タグ 081101

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