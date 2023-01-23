『ディプティック フルールドゥポー オードパルファン（おまけ付き）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 22時 04分に出品され03月13日 22時 04分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価:28,270円

※正規品です



10ml容器に移し替えただけなので、汚れもなく綺麗な状態です。



写真に2024年3月9日購入と記載されていますが、開封したのが6月なので半年ほどしか経っていない状態です。



※おまけとして付いているディプティックの袋は、小物入れとしてお使いいただけます



ご購入よろしくお願いいたします(^^)



種類···オードパルファム

総容量···50〜99ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ディプティック