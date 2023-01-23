『Arpege story スパンコールニットジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 41分に出品され04月01日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Arpege story スパンコールニットジャケット

洗濯タグ付きの正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アルページュストーリー

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レディース

ジャケット・アウター タグ Arpege

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スパンコールニットジャケット