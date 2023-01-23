『ダイソン エアラップ ドライヤー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 10時 50分に出品され03月12日 10時 50分に終了予定です。即決価格は11,424円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「ダイソン エアラップ Dyson HS01 ドライヤー」



参考価格：￥60,500



1年程使用しておりました。

動作確認済です。



写真に写っているものが全てになります。

気になるところはできる限り写真に写していますので、状態、付属品などは写真にてご確認をお願いします。



神経質な方は購入お控えください。

よろしくお願いいたします。



#ダイソン

#エアラップ

#ドライヤー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン