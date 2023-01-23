『断捨離セール❗️AGW07 ステラマッカートニー トートバッグ ポーチ付き【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 37分に出品され03月18日 04時 37分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらでお譲りいただいたのですが使用しなかったため出品いたします。

一部内容や写真お借りしています。

ご不明点その他コメントより遠慮なくお問い合わせください。



以下、一部お借りした内容です。



縦 約31.5cm

横 約38cm

厚さ 約14.5cm

重さ 674g

ハンドル長さ 約48cm



ポーチ

縦 約15.5cm

横 約23cm

厚さ 約1cm

ストラップ 長さ 約30cm



素材…エコレザー

色…ブラウン



【商品詳細】

全体的に使用感があり経年劣化も見られます。

ホックの留まり、フックの可動も問題ありません。

素材のベタ付きや特に気になる臭い等もありません。

外側表面にシワ、ヨゴレ、一部ハガレがあります。

四つ角はハガレががあります。

フチ周りは一部ヨゴレが見られます。

内側表面は毛羽立ちがあります。

ハンドルは一部ハガレががあります。

ポーチは外側表面にホックの押し跡が見られます。

四つ角は若干スレがあります。

フチ周りと内側表面は目立つダメージはありません。

ホックはスレがあります。

ストラップは比較的キレイな状態です。

上記にダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。



※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステラマッカートニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 断捨離セール❗️AGW07

ステラマッカートニー

トートバッグ

ポーチ付き