『【鑑定済】ルイヴィトン スピーディ 35 モノグラム USAモデル ボストン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 01分に出品され03月30日 02時 01分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格14750円
369 入札履歴
終了
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