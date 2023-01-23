『【鑑定済】ルイヴィトン スピーディ 35 モノグラム USAモデル ボストン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 01分に出品され03月30日 02時 01分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ブランド：ルイヴィトン LOUIS VUITTON



商品名：【鑑定済】ルイヴィトン スピーディ 35 モノグラム USAモデル ボストン



【状態】

若干の角スレ、金具など多少の使用感はございますが目立ったキズや汚れはございません。



【サイズ】

約横 34.5cm,縦 22cm,奥行 18cm,



【型番】M41524



【カラー及び特徴】

ブラウン、モノグラム



【購入場所】

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場

質屋



【注意事項】

●光の加減で実際のカラーと写真が多少異なる可能性があります。

●検品は行っていますが汚れ等の見落としがある可能性もあります。

●USED品のためご理解の上でご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【鑑定済】ルイヴィトン

スピーディ

35

モノグラム

USAモデル

ボストン