『イヤホン Bose quietcomfort earbuds ii ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 04時 15分に出品され03月27日 04時 15分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎商品

Bose quietcomfort earbuds ii ホワイト

⚫︎購入

2023/1月 秋葉原ヨドバシにて

⚫︎使用頻度

ほぼ毎日1時間程度

⚫︎状態

使用は可能ですが、左耳調子が不安定でノイズが入ったような状態になります。右耳だけの場合は問題ありません。

右耳だけ使用したい、またケースが故障してしまった方などにお勧めします。

見た目には問題ありません。

⚫︎バッテリーの持ち

5時間くらい持つことは確認済みです。

⚫︎その他特徴

ノイズキャンセリング

音質は自分評価ですが抜群にいいです。



可能な限りアルコール清掃をして出品します。

付属品は全て揃っております。

お手数ですが写真をご確認下さい。



不具合ありのためご理解のある方のみ、ノンクレームにてご購入願います。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボーズ