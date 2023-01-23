『KAPTAIN SUNSHINE×KIJIMA TAKAYUKI バケットハット【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 08時 19分に出品され04月05日 08時 19分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年1月に新品で購入したキャプテンサンシャインのPocket Bucket Hatです。



着用頻度は月に1回程度で、目立つ傷や汚れ等もありません。



サイズ

Lサイズ:頭周り60cm/高さ9cm/つば6cm



カラー

NAVY



素材

ポリエステル80%・ペーパー20%



生産国

日本



定価

¥24,200



Made BY KIJIMA TAKAYUKI(キジマタカユキ)

先染めしたポリエステルと和紙を限界値・超高密度に交織した、シャンブレークロス。

原料ならではの独特な質感に加え、和紙の特性である軽量保湿性なども兼ね備えた機能素材。超撥水加工も施しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ KAPTAIN

SUNSHINE×KIJIMA

TAKAYUKI

バケットハット