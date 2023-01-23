『✨極上品✨クロコダイル ポロサスクロコ シャイニング 光沢 トートバッグ レザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 06時 31分に出品され04月08日 06時 31分に終了予定です。即決価格は21,912円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧頂きありがとうございます



クロコダイル ポロサスクロコ シャイニング 光沢 トートバッグ レザーです



状態

内側のファスナープルに錆がございますが、全体的に綺麗な状態でこれからも長くご利用いただけると思います！



カラー 光の加減で画像10枚目の色味が近いです



サイズ



縦22cm

横29cm

マチ11cm



平置き採寸です。

多少の誤差はお許しください(..)



大手買取ショップで購入したので真贋済みの確実正規品です。



即購入OK

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宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ ✨極上品✨クロコダイル ポロサスクロコ シャイニング 光沢 トートバッグ レザー