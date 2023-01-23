『CHANELシャネル セントラルステーションシリーズ 赤ビッグトート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 58分に出品され03月08日 16時 58分に終了予定です。即決価格は40,020円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド

こちらで譲ってもらいましたが使う機会が全くないので

特にめちゃくちゃ気になるような汚れはありませんが内側にペン？の後のようなものがあります。

あくまで主観なので気にならない方



すり替え防止のため評価の悪い方、取引の少ない方は取引をキャンセルさせて頂くことがあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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セントラルステーションシリーズ

赤ビッグトート