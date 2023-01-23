『美品 SCAPA スキャパ / ウールアンゴラモヘア ロングダッフルコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 46分に出品され03月05日 18時 46分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SCAPA





■サイズ 38

着丈128㎝/身幅53㎝/袖丈59㎝/肩幅44㎝

■カラー/ベージュ

■素材 / ウール75 アンゴラ20 モヘア5

裏地 キュプラ100

■長袖 ダッフルコート ロングコート ウールコート 日本製







ふわふわのウール、アンゴラ、モヘアのダッフルコート。



スーパーロング丈で足元まであたたかく、スリットからのぞく光沢のあるストライプ柄の裏地がおしゃれなポイント。



ベージュのヘリンボーン柄でトレンドに関わらず長くお使い頂けます。



やや大きめの作りなのでL、XLの方でも着用できると思います。









■ほとんど着用しておらず、クリーニング済みで汚れや使用感なく美品ですが中古品にご理解頂ける方のみお願いします





■トラブル防止の為お取引、値段交渉についてはプロフィールを一度ご確認頂きますようお願い致します





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ウールアンゴラモヘア

ロングダッフルコート