『Maison Kitsune and wander インサレーションベスト L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 16時 24分に出品され04月08日 16時 24分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在181件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンキツネとand wanderのコラボのプリマロフトベストです。



サイズは4(L)で、色はブラックです。



購入後２度着用しましたが、それ以降しまっており状態は美品です。



サイズ：4（着丈71cm バスト124cm 肩幅42cm）



よろしくお願いいたします。



※値下げはこちらのタイミングで適宜行い、個別にはお受けいたしかねますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: メゾンキツネ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

Kitsune

and

wander



インサレーションベスト

L