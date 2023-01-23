『カルティエ ショルダーバッグ 斜め掛け マストライン レザー ボルドー 型押し【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 23時 41分に出品され03月31日 23時 41分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※当店の取り扱っている商品は全て国内の正規品取扱卸業者からの買い付けを行い、検品鑑定を行い出品しておりますので、安心してお買い求め下さい。



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⚫︎購入元

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



#ことのはshop

#ことのはのカルティエ

#ことのはのバッグ

コメントなし、即購入、大歓迎です！



⚫︎ブランド

カルティエ Cartier



⚫︎アイテム

ショルダーバッグ 斜め掛け マストライン 型押しロゴ



⚫︎サイズ

ヨコ 約26cm

タテ 約16cm

マチ 約6cm

ハンドル 本体まで約41〜47cm



平置き実寸。





状態 AB

スレございますが、その他、特に大きな目立つ傷など無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です！



S : 新品又は、未使用品

SA : ほとんどダメージがなく、状態が良い商品

A : 多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品

B : 一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品

C : 一般的な中古品で、傷や汚れなどダメージが目立つ商品

D : 中古品の中でも傷や汚れなどのダメージが目立ち、難有の商品



写真を良くご確認しての購入をお願い致します。



小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。





⚫︎カラー

ボルドー



⚫︎素材

レザー



⚫︎付属品

無し。本品のみ





⚫︎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※全て1点物となります。





管理番号 S236341EG47 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カルティエ

ショルダーバッグ

斜め掛け

マストライン

レザー

ボルドー

型押し