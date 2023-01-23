『Innocent World 建物プリント ノースリーブワンピース jsk【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 06時 06分に出品され03月23日 06時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このワンピースは、青空と建物の美しいプリントが特徴で、視覚的に魅力的です。特に、細部にわたる建物のデザインが印象的で、他にはない個性的なスタイルを提供します。



チェスキークルムロフジャストウエストジャンパースカート



- 色: 水色

- デザイン: 建物のプリント

- スタイル: ノースリーブ

- ブランド名: Innocent World

mサイズ 93cm丈



長期保管の古いお洋服なので、経年劣化している可能性もございます。保管時のシワやヨレなどがあることはご理解ください。

2014年購入した物です。着用はしておりませんが、長期保管のため多少防虫剤と埃の匂いがついている。

2014年のものなので入手困難



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: イノセントワールド

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ Innocent

World

建物プリント

ノースリーブワンピース



jsk