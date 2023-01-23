『NEIGHBORHOOD DICKIES ZIP WORK JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 26分に出品され03月30日 04時 26分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEIGHBORHOOD

NH × DICKIES . ZIP WORK JACKET

ネイバーフッド ディッキーズ

ジップワークジャケット



ホワイト Sサイズ



1回着用のみ



素材

ポリエステル65% コットン35%

サイズ

S 身幅 116 肩幅 53 袖丈 53 着丈 57.5



堅仕上げのDickiesオリジナルT/C混紡ツイル生地を使用したジップワークジャケット。

ワンウォッシュする事で洗いざらしたような自然な風合いを表現。

両サイドのポケットは縦横どちらからもアクセスが可能。

袖口は、ヘリテージのワークジャケットに見られるストームカフス仕様。背面にロゴ刺繍を配置。

専用のネームタグ、サイドシームにピスネームを付属。

NEIGHBORHOODとのコラボレーションモデル。





※素人保管ですので、神経質な方・完璧な状態を求める方はお控え下さい。



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#ジップワークジャケット



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ネイバーフッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NEIGHBORHOOD

DICKIES

ZIP

WORK

JACKET