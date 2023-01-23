『Apple AirPods Max シルバー 本体 元箱付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 36分に出品され03月22日 15時 36分に終了予定です。即決価格は24,640円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質と快適な装着感】

AppleのAirPods Maxは、優れた音質を提供するオーバーイヤー型のワイヤレスヘッドフォンです。高品質なサウンドと快適なフィット感を兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

シルバーの美しい仕上げは、どんなスタイルにもマッチし、持ち運びにも便利です。元箱付きで、プレゼントにも最適です。



【先進的な機能】

ノイズキャンセリング機能や空間オーディオなど、最新のテクノロジーを搭載しており、音楽や映画をより一層楽しむことができます。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods Max

- 色: シルバー

- タイプ: オーバーイヤー

- 付属品: 元箱

表面にカバーをつけていたため傷は一切ありません。

ご覧いただきありがとうございます。

本日購入していただければ本日中に発送させていただきます 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし