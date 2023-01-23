『ソニー SONY MDR-1 AM2 有線ヘッドホン グレー 4.4mm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 20時 09分に出品され04月28日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソニー SONY MDR-1 AM2 有線ヘッドホン グレー 4.4mm



▼詳細



「中古品」



外観使用感ありますが保存状態良好です。

イヤーパッド部、劣化ありますが（写真参照）

べたつきはないようです。

プラグ、ケーブルは4.4mm バランスプラグになっております。

商品状態にご了承いただける方のみお願い致します。

現状渡し、返品不可。



▼備考



・ソニー MDR-1 AM2

・4.4mm バランスプラグ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ソニー