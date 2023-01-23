『.【美品】アルフレックス スツール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 37分に出品され03月24日 21時 37分に終了予定です。即決価格は49,956円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>1人掛けソファ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アルフレックス
展示品 カリモク オーク材 1人掛けソファ イージーチェア シングルソファ 北欧
¥ 15456
美品☆リーンロゼ パンプキン1P +パフ
¥ 97520
◇NITORI◇ニトリ◇1人用布張りソファー◇大阪兵庫京都奈良滋賀和歌山◇
¥ 9672
1人掛け ソファ シングルソファ イス 椅子 ソファー オスロ ブラック
¥ 9594
Cassina カッシーナ ル・コルビュジエ Le Corbusier LC3
¥ 291600
革ソファー 1〜2人用 合成皮革 黒
¥ 7800
karimoku / カリモク家具 コロニアル シリーズ アームチェア 1脚 ③
¥ 8206
一級品 展示品 キツツキ / 飛騨産木工 穂高 アームチェア 木製 HIDA①
¥ 10550
ソファ
¥ 27300
SIEVE ユニットソファ 1人掛け 幅87 家具 Y057
¥ 10600
【正規品】 ligne roset 1人掛けソファ 50周年記念
¥ 72540
リーンロゼ ligne rosetトーゴ 50周年限定ファブリック DENDEN
¥ 100799
展示品 スケッチ モーダエンカーサ ラウンジチェア 北欧 モダン ソファ
¥ 20056
【正規品】ligne roset トーゴ 1P 革 ホワイト
¥ 88880
85120★アルフレックス 本革 ソファ シングルソファ arflex
¥ 49097
カリモク ザ・ファースト リクライニングソファ 本革 アイボリー
¥ 56580
a. dépêche ファブリックソファ block multi Y142
¥ 18003
85118★イタリア クラシック アールヌーボー ソファ アールヌーヴォー
¥ 42533
落札価格49956円
5 入札履歴
終了
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