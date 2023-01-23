『.【美品】アルフレックス スツール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 37分に出品され03月24日 21時 37分に終了予定です。即決価格は49,956円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 arflex アルフレックス スツール 中古 PI ピーアイ 丸い フォルム ファブリック おしゃれ 椅子 イス 1Pソファ 1人掛け フットスツール

直径、約115㎝ 高さ約33㎝

１０年前、25万ぐらいで、購入しました

美品で手放すのが惜しいのですが

引っ越し先で、使えないので

どなたか、使っていただけるかたを

探しています。



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ソファ・ソファベッド>>>1人掛けソファ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アルフレックス