『【中古】FURFUR エコファートートバッグ 2023モデル チャコールグレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 02時 01分に出品され04月20日 02時 01分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️写真は後ほど追加します。





FURFUR 2023年にオンラインで購入しました。

3〜4回ほど使用しました。

目立つ汚れやシミなどはございませんが、あくまでも中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。



大人気のエコファートートバックの秋のニューカラー。しっかりとしたマチ幅で収納力も抜群。フェイクレザーのショルダーストラップが付いているので、2WAYスタイルが楽しめます。



ウサギオンライン ファーファー FURFUR スナイデル リリーブラウン

エコファートートバッグ

カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファーファー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【中古】FURFUR

エコファートートバッグ

2023モデル チャコールグレー