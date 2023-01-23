『PELLICO ネイビー ショルダーバッグ 新品未使用 ペリーコ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 05分に出品され03月10日 23時 05分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

PELLICOのショルダーバッグは、レザーとファーのコンビネーションが特徴で、エレガントな印象を与えます。ネイビーの色合いが、どんなスタイルにもマッチしやすいです。



【機能性とスタイルの両立】

このバッグは、ショルダーストラップが付いており、持ち運びやすさを考慮したデザインです。ファスナー付きの開口部は、収納力も兼ね備えています。



【投資価値のあるアイテム】

定価は45,000円と高級ですが、その品質とデザインは長く愛用できることを約束します。特別な場面にもぴったりです。



- ブランド: PELLICO

- スタイル: ショルダーバッグ

- 色: ネイビー

- 素材: レザー、ファー



- 定価: 45,000円



ご覧いただきありがとうございます。



ペリーコ

レディース

ショルダー

新品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ペリーコ

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ショルダーバッグ 新品未使用 ペリーコ