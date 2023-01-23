『Bose QuietComfort Ultra ワイヤレスヘッドホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 06時 19分に出品され04月23日 06時 19分に終了予定です。即決価格は19,320円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BoseのQuietComfort Ultraです。

今年の7月に購入しましたが使う機会がなくなったので出品します。

2.3回使用しました。

状態は非常に綺麗で傷もありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ