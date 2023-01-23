『バルトライトジャケット バルトロ UB XL ノースフェイス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 58分に出品され03月26日 23時 58分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザ・ノースフェイス THE NORTH FACE BALTRO LIGHT JACKET バルトロ ライト ジャケット ダウン UB(UTILITY BROWN) ユーティリティーブラウン ND91950



◼️サイズ

XL



◼️カラー

ユーティリティーブラウン



◼️品番

ND91950



◼️状態

・全体的には状態は良好だと思います。

・正面右下に目立たない擦れ、汚れあり。

・右腕一部に若干の毛羽立ちあり。

・多少の使用感等はございます。



ユーズドアイテムになりますので、不安な方は購入はお控え下さい。

ご理解いただいた方のみご検討お願いします。。



カラー...ベージュ

素材・柄...GORETEX



モデル名...バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バルトライトジャケット

バルトロ

UB

XL

ノースフェイス