『Nirvana プリントTシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 14分に出品され03月10日 00時 14分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 音楽、ファッションカルチャーに多大な影響を与えたカート・コバーン率いる90年代を代表するグランジ、オルタナロックの代名詞的存在、NIRVANA。

歴史的なアートワークはフォトグラファーのカーク・ウェドルによる写真を使用したGEFFEN RECORDSアートディレクターだったロバート・フィッシャーによるもの。



一度着用したもののサイズが合わなかったため出品致します。



身幅：約50cm

着丈：約72cm

袖丈：約22cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アワーレガシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Nirvana

プリントTシャツ