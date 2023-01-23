『使用時間６４７H SEAGATE ８TB ST8000DM004【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 33分に出品され03月22日 19時 33分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEAGATE ８TB ST8000DM004



CrystalDiskInfoより

状態 正常

電源投入回数 ２５回

使用時間 ６４７時間

（計測から停止までの誤差がある場合があります。）

※温度はラトックの外付ケースでゼロライト書込み直後の計測値です。



仕様

容量 8TB

回転数 5400rpm

書き込み方式 SMR

キャッシュ 256MB

インターフェイス Serial ATA600



箱は少し痛みあります。

箱に記載のシリアル番号と実際のシリアル番号は一致していない場合があります。

静電気防止袋とプチプチに入れてお送りいたします。

最後の写真は梱包の参考写真です。６０サイズの段ボールにエアークッションで囲ってお送りします。



※この品物はお値引きはご容赦ください。



☆他の品物もご覧ください！⇒#ホクサイのページ！！

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※購入は先に決済された方を優先いたします。専用、取り置き等はトラブル防止のため致しません。

※一度人の手に渡った品物ですので、主観の違いによる状態の相違、見逃した傷や痛みについては御了承ください。

※運送中の商品の破損は責任を持てませんので配送業者（メルカリ事務局）とご相談ください。

※画像に写っている撮影やディスプレイの為の品などは付属致しません。

※品物に問題があった場合は、受取り手続き前にご連絡ください。



よろしくお願いいたします。



規格サイズ...3.5インチ SerialATA内蔵型

容量...8〜9TB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型ハードディスクドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シーゲイト