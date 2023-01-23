『【Burberry】美品 リュックサック ナイロン＆レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 17分に出品され03月16日 01時 17分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーロンドンのナイロンリュックサックになります。

ロンドンのバーバリー路面店で購入しました。

20万円程度したかと思います。



使用回数は数回、素材はナイロン、一部革になります。

テイラー・スウィフトやケイト・ボスワースが愛用していたバックになります。



購入時に付いていたリュックの収納袋付きです。



28 x 15 x 42cm



何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。

宜しくお願いします。



カラー···ブラック



素材···ナイロン



素材···本革



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【Burberry】美品

リュックサック

ナイロン＆レザー