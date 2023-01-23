『【希少】Fred Perry ベロアトラックジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 40分に出品され03月25日 09時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少なFred Perryのベロア素材のトラックジャケットです！



主張の激しくないブラックのライン、おしゃれなダブルジップ、さらにベロア素材ということで非常に上品に着られると思います。



used品ではありますがまだまだ着られる商品です。

これから寒くなる時期にいかがでしょうか！



着る機会が少なくなったため出品いたします。



身丈54

ゆき丈84

着丈68

実測ですので多少の誤差はご了承ください。



※品質表示の消えが見られます。



値下げ交渉受け付けます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】Fred

Perry

ベロアトラックジャケット