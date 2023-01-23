『デンハム カーディガン ネイビー サイズL【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 10時 11分に出品され04月06日 10時 11分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デンハム

カーディガン

サイズL

ネイビー



殆ど着ていませんので

まだまだ着ていて頂けます。



よろしくお願いいたします。



#denham

#デンハム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: デンハム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ デンハム カーディガン ネイビー サイズL