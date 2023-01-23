『21AW FACCIES MOHAIR JACQUARD CARDIGAN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 25分に出品され03月19日 22時 25分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 21AW FACCIES MOHAIR JACQUARD CARDIGAN



デザイン性が高くルックにも使用された

モヘアの素材感、配色ジャガード柄が可愛いユニセックスで着用いただけるアイテムです。



一枚で主役になりアウターを着て差し色アイテムとしても万能なデザインカーディガンです。



使用数回の目立った傷もなく状態の良い商品です。

※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。



表記サイズは2

メンズはM〜L程度のサイズ感

レディースはLサイズで大きくざっくり着て頂けるイメージで

ユニセックスで是非ご使用下さい！！



着丈:73cm

肩幅:59cm

身幅:65cm

袖丈:60cm



サイズ...L

カラー...ブラウン

素材...ウール

季節感...秋、冬



1ldk

comoli

Needles

AiE

Boncoura

sassafras

seven by seven

RRL

AURALEE

evan kinori

nigel carbourn

Porter classic

AH

AH H

長谷川 昭雄

POPEYE

batoner

NEAT

nonnative

yaeca

marni

unused

sunsea

uru

dris van noten

blohm

stirpes for creative

s.f.c

comesandgoes

frank leder

graphpaper

hender scheme

lemaire

marni

paraboot

scye

wellder

E.TAUTZ

foot the coacher

so original

SEEALL

smoothday

SPECTUSSHOECO.

YINDIGO A M

zattu

ALLEGE

MAISON FLANEUR

WACKO MARIA

Bankrobber

OLD JOE&CO.

BILLBOARD

FLAGSTUFF

KHOKI

YOKE

stein

KAIKO

JieDa

VOAAOV

ETHOSENS

YASHIKI

SAYATOMO

wonderland

ISHMM

THEE

FACCIES

ANITYA

ACE by morizane

outil

lechoppe

s.f.c 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ファチーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 21AW

FACCIES

MOHAIR

JACQUARD

CARDIGAN