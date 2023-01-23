『アンビエント エンボスロゴフーディー キャメル 新品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 07時 20分に出品され03月11日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,792円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMBIENT

アンビエント

エンボスロゴフーディー

キャメル

フリーサイズ

新品 未使用

定価 11,880円



公式サイト等では既に売り切れの商品です。



【公式サイトより】

カジュアル派必見のフーディーが登場。ハリのある生地とボリュームのあるシルエットでありながら、着丈はやや短めに設定し、ウエストでキュッと締まるようデザインされ、AMBIENTならではの形の良さを実感していただけるようこだわりました。また、フードがしっかりと立ち上がるのが嬉しいポイント。小顔効果も期待できます。フロントにはエンボス加工されたロゴが子供っぽくならず、いいアクセントに。



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ココディール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンビエント

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ アンビエント エンボスロゴフーディー キャメル 新品