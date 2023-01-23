『【極美品】FURLA フルラ フリーダ シボ バックパック リュック 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 20時 36分に出品され05月04日 20時 36分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：FULRA（フルラ）

FURLAのリュックになります。

商品状態は、極美品です！！購入したものの、使用していない状態です。これからも活躍できる商品です。



サイズ

縦：約29cm

横：約20cm

奥行き：約10cm

※多少の誤差はご了承ください。



カラー：黒（ブラック）

素材：レザー（本革） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】FURLA

フルラ フリーダ シボ バックパック リュック 黒