『BOURRUENNE PARIS X ブリエンヌパリディス バンドカラーブラウス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 08時 16分に出品され03月21日 08時 16分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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～✿ブランド✿～



BOURRUENNE PARIS X

ブリエンヌパリディス



～✿アイテム✿～



BOURRUENNE PARIS X

ブリエンヌパリディス

バンドカラー シャツ ブラウス

36 ホワイト Drawer 購入



～✿サイズ✿～



表記：36

着丈：70~72㎝

バスト：100㎝

肩幅 約47cm

袖丈 約58cm

裄丈：74㎝



～✿素材✿～



コットン 100%



～✿カラー✿～



ホワイト WHITE 白



～✿その他✿～



特に目立つ汚れ等ありません。

あくまで中古品ですので細かな傷、汚れなどがある場合があります。

ご了承頂ける方のみご購入下さい。



Y7700.210 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブリエンヌパリディス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ BOURRUENNE

PARIS

X

ブリエンヌパリディス

バンドカラーブラウス