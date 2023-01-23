『SONY WH-1000XM5プラチナシルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 02時 13分に出品され04月13日 02時 13分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SONY WH-1000XM5プラチナシルバー

今年の7月にAmazonで買いました、

1度付けましたが使わず直してました！

充電器も一度も使ってません。





SONY

ソニー

ヘッドホン

イヤホン

wh1000xm5

ノイズキャンセリング



接続タイプ···ワイヤレス



タイプ···オーバーヘッド

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー